Заседание думы, где должны были рассмотреть отставку пермского мэра, не состоится

Внеочередное заседание Пермской городской думы 1 декабря не состоится, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники. Дата, на которую перенесено заседние пока неизвестна. Равно как и причины переноса.

По информации издания, глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Однако позже он отозвал свое заявление. В администрации Перми Накануне.RU эту информацию пока не прокомментировали.

Отметим, что ранее telegram-канал "Политов" опубликовал информацию о том, что Самойлов покидает пост мэра. Якобы об этом он сообщил на закрытом совещании в мэрии. Самойлов, по версии канала, должен войти в правительство Прикамья в ранге вице-премьера вместо Антона Клепикова.

На пост мэра прочат экс-депутата думы Алексея Демкина, который с сегодняшнего дня занимает должность первого заместителя.