Конкурс на должность мэра Перми пройдет в два этапа

Комитет пермской гордумы по местному самоуправлению и регламенту обсудил порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Порядок был разработан совместно с администрацией Перми. Он предполагает два этапа. Первый - это проведение конкурсной комиссии, второй — избрание одного из двух кандидатов. Если депутаты не поддержат кандидатов, конкурс будет проведен повторно. Для того, чтобы конкурс был признан состоявшимся, необходимо чтобы его поддержали не менее 19 народных избранников.

Сроки проведения конкурса на пост главы не называются.

Дмитрий Самойлов может покинуть пост мэра. Ожидается, что он войдет в правительство Прикамья в ранге вице-премьера вместо Антона Клепикова. На пост главы города прочат экс-депутата думы Алексея Демкина, который с 30 ноября занимает должность первого заместителя.

Сам Самойлов ранее не подтверждал информацию о своей отставке.