25 Ноября 2020
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Думу Перми могут собрать для утверждения отставки мэра

На следующей неделе дума Перми может провести внеочередное заседание, сообщает "Ъ" со ссылкой на свой источник.

Заседание может состояться 1 или 2 декабря. В повестке заседания два вопроса: о досрочном сложении полномочий главы администрации Перми Дмитрия Самойлова и о назначении исполняющего обязанности главы администрации. По мнению издания, им может стать депутат гордумы Алексей Демкин.

В пресс-службе городской думы информацию о возможном заседании не подтвердили и не опровергли.

"По регламенту, о проведении внеочередного заседания могут объявить в администрации города. Но у нас пока нет документов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Депутат думы Перми Александр Филиппов также сообщил, что не в курсе, будет ли на следующей неделе заседание.

Напомним, ранее telegram-канал "Политов" опубликовал информацию о том, что глава Перми Дмитрий Самойлов покидает пост мэра. Якобы об этом он сообщил на закрытом совещании в администрации города. Самойлов, по версии канала, должен был войти в правительство Прикамья в ранге вице-премьера, вместо Антона Клепикова.

В администрации Перми эту информацию не прокомментировали. Сам Самойлов называл эти сведения "слухами".

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Думу Перми могут собрать для утверждения отставки мэра

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Теги: Дмитрий Самойлов, мэр, отставка, правительство Пермского края



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