Мэр Перми написал заявление о сложении полномочий

Глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает "Ъ-Прикамье" в своем telegram-канале.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Накануне.RU пообещали "уточнить эту информацию". На момент публикации комментарий получен не был.

Отметим, что ранее telegram-канал "Политов" опубликовал информацию о том, что Самойлов покидает пост мэра. Якобы об этом он сообщил на закрытом совещании в мэрии. Вопрос о досрочной отставке мэра якобы могут рассмотреть на этой неделе. Самойлов, по версии канала, должен войти в правительство Прикамья в ранге вице-премьера вместо Антона Клепикова.

На пост мэра прочат экс-депутата думы Алексея Демкина, который с сегодняшнего дня занимает должность первого заместителя.

Внеочередное заседание думы, на котором утвердят эти решения, может пройти на этой неделе.