В случае ухода Дмитрия Самойлова с поста мэра, конкурс может состояться в марте

В случае досрочного сложения полномочий главы Перми Дмитрия Самойлова, конкурс на должность мэра будет объявлен в январе, сообщает Business Class со ссылкой на свои источники.

Сам конкурс, по информации издания, может состояться в марте.

Отметим, что ранее telegram-канал "Политов" опубликовал информацию о том, что Самойлов покидает пост мэра. Якобы об этом он сообщил на закрытом совещании в мэрии. Вопрос о досрочной отставке мэра якобы могут рассмотреть на этой неделе. Самойлов, по версии канала, должен войти в правительство Прикамья в ранге вице-премьера вместо Антона Клепикова. В ратуше Накануне.RU эту информацию не комментировали. Сам Самойлов называл эти сведения "слухами".

Депутат думы Алексей Демкин, которого прочат на пост главы города, на прошлой неделе получил должность первого заместителя главы. С сегодняшнего дня он приступил к своим обязанностям.