Мэр Перми Дмитрий Самойлов прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что продолжает работать в качестве мэра города, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого градоначальника.

"Езжу по городу, смотрю как работают подрядные организации", - сообщил он, добавив, что "не комментирует слухи".

Напомним, ранее telegram-канал "Политов" сообщил, что глава Перми Дмитрий Самойлов покидает пост мэра. Якобы об этом он сообщил на закрытом совещании в администрации города. Самойлов, по версии канала должен был войти в правительство Прикамья в ранге вице-премьера, вместо Антона Клепикова.

В администрации Перми эту информацию Накануне.RU не прокомментировали.

По версии "Ъ-Прикамье" должность первого заместителя главы Перми может занять гендиректор ПЗСП, депутат Пермской думы Алексей Демкин. По одной из версий, он считается основным кандидатом на пост главы города. Дмитрий Самойлов стал главой города в ноябре 2016 года, его назначение по результатам конкурса поддержали депутаты Пермской думы.