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Суд, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной (2019) | Фото: Накануне.RU

Дело о жестоком убийстве Ксении Каторгиной передано в суд

Дело троих жителей Челябинской области, обвиняемых в жестоком убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге, передано в суд.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, им вменяется целый ряд статей Уголовного кодекса, среди которых убийство группой лиц, сопряженное с разбоем, похищение человека, вымогательство и другие. По версии следствия, все началось в августе 2019 года, когда у одного из обвиняемых и его сожительницы возник умысел на вымогательство денег у ее матери. К участию в преступлении они привлекли своего знакомого.

Злоумышленники нашли пневматический пистолет, газовую горелку, деревянную биту, наручники и пластиковые хомуты. Утром 9 сентября 2019 года сообщники подъехали к дому в Копейске, где проживала мать обвиняемой. Один из подельников, представившись сотрудником правоохранительных органов и предъявив сувенирное служебное удостоверение, под надуманным предлогом опознания тел дочери и ее сожителя предложил женщине проехать с ним. Пенсионерка согласилась и добровольно села на заднее сиденье автомобиля, куда сразу же подсели остальные члены банды. Злоумышленники привезли ее в одно из местных СНТ, где показали выкопанную яму и пригрозили убийством.

Екатерина Меньшикова, подозреваемая в убийстве Ксении Каторгиной(2019)|Фото: Накануне.RU

Женщину стали жестоко избивать и требовать деньги. При этом родная дочь била ее металлической кастрюлей по голове и демонстрировала зажженную газовую горелку. Реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, жертва созналась в наличии у нее 320 тысяч рублей на счету в банке. Узнав об этом, бандиты выманили и супруга женщины, а затем повезли ее в банк. Но там из-за отсутствия необходимых документов в выдаче денег отказали.

Когда ее привезли обратно, женщина, воспользовавшись ослаблением бдительности злоумышленника, вошла в дом, закрылась на замок и по телефону обратилась в правоохранительные органы. Мужу также удалось сбежать от вымогателей.

Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова(2019)|Фото: Накануне.RU

Уже после этих событий у одного из членов банды возникла идея хищения автомобиля с убийством его владелицы. Приготовив пластиковые хомуты, электрошокер и нож, преступники стали искать жертву.

Девушка нашла объявление о продаже автомобиля марки Audi Q5, продавцом которого была Ксения Каторгина. В ходе телефонных переговоров с владелицей иномарки под надуманным предлогом своей беременности и невозможности приехать на просмотр, злоумышленница договорилась о встрече на вечер 10 октября 2019 года в районе дома по улице Новаторов в Екатеринбурге.

Ксения Каторгина(2019)|Фото: vk.com

На встрече двое из членов банды предложили Ксении проехать в другое место, где их поджидал третий соучастник. Там на нее и напали, но Каторгина начала оказывать сопротивление. В итоге ее зарезали прямо в машине.

Труп девушки убийцы сбросили в колодец и уехали на автомобиле потерпевшей. Впоследствии их удалось задержать.

убийство Каторгиной, подозреваемый(2019)|Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе биологические, молекулярно-генетические, медико-криминалистические, почерковедческие, психолого-психиатрические, судебно-медицинские и иные. В качестве свидетелей допрошено свыше 20 человек, проведены очные ставки между обвиняемыми, их проверки показаний на месте.

Также проведены осмотры мест происшествия, предметов и документов, обыски, выемки и иные следственные мероприятия. Объем материалов дела составил 11 томов. При этом только обвинительное заключение составило свыше 300 страниц.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики в тесном взаимодействии с региональным СК отрабатывали различные версии исчезновения девушки. По указанию начальника свердловского Главка полиции Александра Мешкова, для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в соседний регион, где представители МВД нашли похищенную иномарку, направлялась группа наиболее опытных специалистов сыскного дела.

Марат Ахметвалиев, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной(2019)|Фото: Накануне.RU

Вечером 14 октября в Копейске оперативники задержали сначала первого подозреваемого, который ехал в такси. Еще двух задержали ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске.

"Следует отметить, что один из задержанных ранее судим за причастность к разбойному нападению. По материалам МВД суд признал его виновным и отправил сроком на семь лет в ИК-48, откуда он освободился в феврале 2017 года", - отметил полковник Горелых.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд.

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Дело о жестоком убийстве Ксении Каторгиной передано в суд

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Теги: Каторгина, убийство, дело, суд



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