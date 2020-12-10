Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной извинились перед матерью погибшей

Фигуранты дела об убийстве Ксении Каторгиной извинились перед ее матерью. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала Свердловского областного суда, один из обвиняемых Михаил Федорович пообещал выплатить 5 млн руб. в качестве моральной компенсации.

Слова о раскаянии последовали после отказа женщины, потерявшей дочь, дальше участвовать в процессе. Права по поводу возмещения морального вреда потерпевшая полностью передала своему защитнику Дмитрию Панову.

"Это нечеловеческий поступок. Целых три человека на хрупкую девушку накинулись. Суд должен вынести максимально строгое наказание", - сказала Римма Каторгина.

И тут обвиняемые, по всей видимости, испугавшись слов о максимально суровом наказании, посыпались.

"Я хочу попросить прощения. Примите наши соболезнования. Мы раскаиваемся от всего сердца. Простите. У меня у самой дети", - взмолилась Екатерина Меньшикова, начав плакать.

Федорович же и сам словно выдавливал из себя слезы, глядя на свою сожительницу.

"Я недавно матушку потерял. Вы правильно подметили, что три человека на одну хрупкую девочку 45 килограммов. Подумайте, посмотрите, зачем нам делать это? И зачем моей беременной жене Меньшиковой ехать туда? Я сочувствую вам и готов компенсировать вам моральный вред 5 миллионами рублей. Для того, чтобы дочка Ксении ни в чем не нуждалась. Хотя бы пока не выросла. И дальше готов помогать У меня у самого несколько детей. Признаю вину и это искренние извинения. Конечно, этому нет оправдания", - картинно высказался обвиняемый.

Марат Ахметвалиев же был краток, не эпатировал присутствующих, и просто принес извинения.

Мама Ксении отказалась общаться с журналистами после того, как покинула зал заседаний.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения Каторгина отправилась на сделку по продаже своей Audi Q5 и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 350 тыс. руб. Тех ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы. В салоне были найдены замытые пятна крови. Через несколько дней, 15 октября, тело хозяйки авто обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе - недалеко от места первой "сделки". Вскоре задержали троих подозреваемых, они во всем сознались и их арестовали.