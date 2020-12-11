11 Декабря 2020
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Заседание суда по делу об убийстве Ксении Каторгиной (2020) | Фото: Накануне.RU

"Федорович нам сказал с Меньшиковой, что если мы не пойдем на убийство, то прирежет нас и поедет на день рождения": документы по делу гибели Ксении Каторгиной

Нашему агентству стали известны дополнительные подробности убийства владелицы «Ауди - Q5» Ксении Каторгиной. Жуткое преступление случилось в октябре 2019 года в Екатеринбурге. В распоряжении Накануне.RU оказались материалы уголовного дела, включая протоколы допросов. Так после изучения документов выяснилось, что после задержания троица обвиняемых в лице 30 – летнего Михаила Федоровича, 43 – летнего Марата Ахметвалиева и 32 – летней Екатерины Меньшиковой давала абсолютно иные показания, нежели на заседаниях в Свердловском областном суде, прошедших совсем недавно.

Так, во время допроса Михаил Федорович, заявил, что они втроем оказались в Екатеринбурге, потому что ему были нужны деньги.

Сначала Федорович, Меньшикова и Ахметвалиев приехали к знакомому Федоровича, чтобы занять денег. Но никто ему денег не дал.

документы по делу Каторгиной(2020)|Фото: Накануне.RU

Тогда преступная троица сняла дом в Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш на, те деньги, которые выручила на незаконной продаже каршерингового автомобиля Volfswagen Polo перекупщикам. Машина была продана за 80 тысяч рублей. Затем заезжие гастролеры стали думать, как им раздобыть денег.

"Я предложил, что можно позвонить людям, которые продают машины и незаконно похитить автомобиль. Для этого мы распределили роли. Меньшикова должна была обзванивать людей, продающих автомобили. Марат должен был выступать в роли водителя и механика, который будет осматривать автомобиль, а я должен был стоять на шухере", - сказал Федорович.

документы по делу Каторгиной(2020)|Фото: Накануне.RU

Также, по словам 30 – летнего жителя Копейска удары ножом Ксении Каторгиной, приехавшей продавать машину, наносил Марат Аметвалиев, а он просто смотрел.

Также вскрылись данные, куда делись орудие убийства в виде ножа и телефон 27 – летней жительницы Березовского.

Они выкинули все это возле закусочной на окраине Екатеринбурга. Также , по словам Ахметвалиева, нож принадлежал Екатерине Меньшиковой, которая зачем – то взяла его с собой из дома.

Кроме того протокол допроса Федоровича говорит о том, что владельца машины не планировали убивать, а хотели сделать заложником, поместив в съемный дом. Данная преступная схема была разработана за 5 дней до преступления.

документы по делу Каторгиной(2020)|Фото: Накануне.RU

"Мы решили убить девушку, чтобы она не могла никого выдать", - заключил он.

Марат Ахметвалиев же отметил, что Федорович угрожал зарезать его и Екатерину Меньшикову, в том случае, если они не поедут вместе с ним отбирать автомобиль, то они будут не жильцы.

"Федорович сказал, что меня и Меньшикову прирежет и уедет в Челябинск на день рождения своей дочери", - отметил он.

Меньшикова в свои показаниях утверждает, что Каторгину била ножом в голень просто на эмоциях.

"Разбой не признаю. Полагаю, что удары в ногу Каторгиной мной были причинены спонтанно, на эмоциях", - заключила она.

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"Федорович нам сказал с Меньшиковой, что если мы не пойдем на убийство, то прирежет нас и поедет на день рождения": документы по делу гибели Ксении Каторгиной

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Теги: Ксения Каторгина, убийство, Екатеринбург, Екатерина Меньшикова



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