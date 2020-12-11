11 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Заседание суда по делу об убийстве Ксении Каторгиной (2020) | Фото: Накануне.RU

Семейные разборки: как прошло второе заседание по делу убийства Каторгиной 

В Свердловском областном суде прошло второе заседание по делу убийства Ксении Каторгиной. 10 октября 2019 года девушка отправилась на сделку по продаже своей Audi Q5 и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 350 тыс. руб. Тех ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы. В салоне были найдены замытые пятна крови. Через несколько дней, 15 октября, тело хозяйки авто обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе - недалеко от места первой "сделки". Вскоре задержали троих подозреваемых, они во всем сознались и их арестовали.

Сегодня в зале суда выступил бизнесмен Александр Класнер и мать одной из обвиняемых Алла Бабняк.

Класнер владеет каршеринговой компанией. Именно он дал в аренду обвиняемому Марату Ахметвалиеву в аренду автомобиль Volsvagen Polo. Марат Ахметвалиев арендовал у предпринимателя машину в июне 2019 года на 730 дней с последующим выкупом. Однако, в сентябре Ахметвалиев перестал платить арендную плату и выходить на связь. Класнер оценил ущерб в 945 тысяч рублей.

"В конце августа 2019 года Ахметвалиев перестал платить арендную плату и мы приехали по прописке. Его там не оказалось", - сказал мужчина.

И тут Федорович вновь начал скандалить.

"Вы всем даете машины? А если он насильник. Навигатор Глонас у всех стоит машин ваших?", - спросил Федорович и пустился в долгие рассуждения про систему Глонасс и навигаторы.

На этом моменте судья в очередной раз сделал эмоциональному обвиняемому замечание.

Затем же попросил возможность задавать вопросы Марату Ахметвалиеву. Но тот отказался.

Далее суд перешел к опросу матери Меньшиковой Аллы Бабняк. Для этой цели была налажена трансляция с судом Копейска. Троица издевалась над женщиной обманным путем выманив ее из дома. Ахметвалиев назвался сотрудником полиции и приехав к женщине сказал, что ее дочь и Федорович погибли и необходимо съездить в отделение для того, чтобы опознать их тела. Когда же женщина села в машину на нее было совершено нападение.

Интересно, что во время своего рассказа женщина избегала называть свою дочь дочерью.

"Федорович наносил удары битой по телу. Меньшикова нанесла мне не менее 3 - 4 ударов кастрюлей. Также Меньшикова сказала Федоровичу подносить газовую горелку к моим волосам, в случае неповиновения.

Злоумышленникам были нужны деньги с банковского счета истязаемой.

"Федорович заставил меня написать расписку. Затем же они вырыли яму и он сказал, что если я это не сделаю он закопает меня прямо здесь и никто никогда тебя не найдет", - говорит женщина.

Реакция Федоровича была хамской и наглой.

"Где там яма то, если возле дома только прудик? Не надо ничего говорить больше. Вы тут уже наговорили всего. Прошу привлечь ее к уголовной ответственности", - закричал он.

После этого Федорович перешел к общению со своей сожительницей.

Затем 37 - летняя Екатерина Меньшикова стала говорить о том, что уже сделала для своей матери. Тут в полной мере проявилась ее мелочность.

Дескать и забор возле дома для нее был поставлен, и золотые украшения ей дарили.

"Помнишь мы тебя звали к столу посидеть поговорить? Там были и угощения все. Алкоголь и так далее. Я не пыталась с тобой нормально поговорить?", - сказала Меньшикова собственной маме, которую, по версии следствия, едва не убила.

"Содержали они нас содержали", - иронично сказала мама обвиняемой.

А Федорович продолжал нарушать порядок и в итоге ему было сделано официальное предупреждение. В случае еще одного нарушения он будет удален из зала.

Судья спросил у Бабняк помогал ли ей материально Федорович.

"Откуда у Федоровича деньги, если он бегал ко мне за туалетной бумагой?", - спросила женщина.

Как выяснилось мать Меньшиковой сразу же невзлюбила Федоровича, когда его увидела в первый раз.

"Он постоянно говорил о том, что он вор в законе. Эмоционально орал. Люди так себя не ведут. Это же скотина", - не сдерживая чувств сказала женщина.

И тут Меньшикова взвигнула на свою мать: "Это уже оскорбление!".

Далее должен был быть допрошен дедушка Меньшиковой Владимир Газукин. Но из-за проблем со здоровьем его опрос был перенесен.

Процесс возобновится 12 января уже нового года.

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Семейные разборки: как прошло второе заседание по делу убийства Каторгиной 

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