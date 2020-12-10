10 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Ксения Каторгина (2019) | Фото: vk.com

"Думала, что моя дочь уехала в командировку". Мать погибшей Ксении Каторгиной дала показания в суде

Мать убитой "девушки на ауди" Римма Каторгина выступила в качестве потерпевшей на заседании суда. По словам матери Ксении, она каждую неделю приезжала из Березовского в Каменск - Уральский, чтобы навестить дочь. Девушка хотела приобрести квартиру в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Будущая жертва убийц рассказывала, по словам мамы Ксении, о том, что ей в течение недели названивала некая девушка, настойчиво интересуясь насчет машины.

По рассказам матери дочь хотела продать машину за 750 тысяч рублей.

"Звонившая говорила моей дочери, что она беременная. Ей звонили прямо очень настойчиво по поводу машины. Про это я узнала от коллег своей дочери уже после случившегося. 11 октября я потеряла свою дочь. Звонила ей и писала смс. Поначалу подумала, что дочь уехала в командировку. О смерти своей дочери я узнала сразу, как только ее нашли. Мне звонили несколько людей", - сказала она.

После вопроса судьи о том, имеет ли женщина материальные требования к подсудимым Марату Ахметвалиеву, Михаилу Федоровичу, Екатерине Меньшиковой, потерпевшая расплакалась.

Заседание суда по делу об убийстве Ксении Каторгиной(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения Каторгина отправилась на сделку по продаже своей Audi Q5 и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тыс. руб. Тех ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы. В салоне были найдены замытые пятна крови. Через несколько дней, 15 октября, тело хозяйки авто обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе - недалеко от места первой "сделки". Вскоре задержали троих подозреваемых, они во всем сознались и их арестовали.

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"Думала, что моя дочь уехала в командировку". Мать погибшей Ксении Каторгиной дала показания в суде

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Теги: Ксения Каторгина, убийство, Екатеринбург, Екатерина Меньшикова, Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев



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