Обвиняемых в жестоком убийстве Ксении Каторгиной оставили под арестом до декабря

Во вторник Свердловский областной суд решил вопрос о продлении ареста обвиняемым в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения отправилась из города Березовский на сделку по продаже своего автомобиля "Audi Q5" в Екатеринбург и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тысяч рублей. Тех ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы.

Впоследствии в салоне были найдены замытые пятна крови. 15 октября тело убитой хозяйки авто нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе, недалеко от места первой "сделки". По подозрению в убийстве были задержаны Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Позже всех троих арестовали.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня Ахметвалиеву, Федоровичу и Меньшиковой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Все они останутся за решеткой до 10 декабря 2020 года включительно.

Напомним, ранее начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков, комментируя убийство Ксении Каторгиной, заявил, что он не помнит таких преступлений с 90-х годов.