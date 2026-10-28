АдГ грозит вывести Германию из ЕС

"Альтернатива для Германии" (АдГ) представила проект внешней политики под названием "Суверенные нации, единая Европа", в котором предлагает радикально трансформировать ЕС. Сопредседатель партии Алис Вайдель заявила в Европарламенте о необходимости создания федерации "суверенных государств" с верховенством национального права. В случае отказа Брюсселя от переговоров АдГ угрожает организовать выход Германии из ЕС. Это уже назвали Dexit.

Позиция нашла отражение и на региональном уровне: 14 октября парламент Саксонии-Анхальт, где победила АдГ, потребовал отмены антироссийских санкций и прекращения поддержки Украины. Вайдель, выступая в Страсбурге, вновь призвала к скорейшему урегулированию украинского кризиса и возобновлению поставок российского газа, без которого "немецкая промышленность умирает". Она считает, что в основе государственной политики Германии должен быть принцип "Германия на первом месте".

Канцлер Фридрих Мерц пытается мобилизовать население против "угрозы АдГ", за которой якобы стоит Россия. Он призвал людей "защищать демократию" в Германии. При этом, по последним опросам, его рейтинг упал до 10% – рекордно низкого показателя для канцлеров с конца ХХ века.

В сентябре стало известно, что российские власти и руководство АдГ начали подготовку к встрече в следующем году, на которой обсудят возможное возобновление поставок газа.