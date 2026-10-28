Песков прокомментировал расширение зоны прекращения огня за пределы Алешек

В Кремле заявили, что расширение зоны режима тишины в Херсонской области за пределы Алешек обсуждалось изначально.

"Ну, об этом шла речь [ранее], уже два дня об этом говорят", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС, комментируя заявления первой леди США Мелании Трамп.

Он дал утвердительный ответ на вопрос, действительно ли изначальная договоренность касалась более широкой территории, а не только города.

27 октября Меланья Трамп написала в Х, что зону действия временного прекращения огня в Херсонской области расширили за пределы Алешек, чтобы обеспечить безопасное движение гуманитарных колонн.

На прошлой неделе США заявили, что добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия приветствует усилия Меланьи Трамп - именно ей принадлежит координирующая роль по организации гуманитарной миссии. Также в Кремле заявили, что механизм прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках в зоне СВО.