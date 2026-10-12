В ЕГЭ по истории и математике станет больше заданий и баллов

ФИПИ рассказал об изменениях в ЕГЭ на 2027 год - они затронут только историю и профильную математику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы института. По всем другим предметам экзамен проведут в прежнем формате.

В истории школьникам предстоит выполнить не 21, а 22 задания. Из‑за этого вырастет и максимальный первичный балл - с 42 до 43.

В профильной математике тоже добавят одно задание: вместо 19 их станет 20. Соответственно, максимальный первичный балл поднимут с 32 до 33.

Выпускникам, которые сдают эти предметы, придётся учитывать новые параметры при подготовке. Тем, кто выбрал другие дисциплины, ничего менять в планах не нужно.

Сообщалось, что психологическое состояние выпускников - одно из главных препятствий при подготовке к ЕГЭ: по данным опроса 18 крупнейших онлайн‑школ (его приводит РБК), 56 % экспертов считают, что тревожность портит результаты. Сильнее всего на стресс влияют страх не поступить в вуз (81 %) и ожидания семьи (63 %), чуть меньше - личные амбиции (50 %).