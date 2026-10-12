Двое жителей Березовского выплатят 1,2 миллиона рублей за стрельбу по людям в центре города

Двое жителей Березовского 31-летний Николай Фоос и 34-летний Александр Черепанов выплатят свыше 1 млн рублей штрафа за стрельбу по людям в центре города. Решение вынес Березовский городской суд.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел ночью 11 октября 2025 года в одном из городских кафе. На входе Черепанов и Фоос встретили компанию местных жителей, в том числе ранее незнакомых четверых мужчин. В какой-то момент один из незнакомцев дважды ударил в туловище Черепанова. Тогда Фоос, будучи частным охранником, но находясь вне рабочих часов, применил имеющийся у него огнестрел - он выстрелили из пистолета модели МР-80-13Т 45 калибра прямо в нападавшего, несмотря на то, что рядом с ним находились трое свидетелей. Ни одна пуля не попала в цель, так как пистолет был недокомплектован ввиду отсутствия ударника и предохранителя.

Вскоре нападавший переключился на самого Фооса, нанеся ему три удара по голове. Тогда уже Черепанов схватился за оружие - пистолет МР-80-13Т 45 калибра - и выстрелил в нападавшего. Тот получил небольшие повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Во время суда осужденные вину не признали, но и свои фактические действия в момент совершения преступления не оспаривали. Суд признал каждого из них виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, с применением насилия и угрозой применения насилия, с применением оружия, группой лиц" и назначил каждому штраф по 600 тыс. рублей. Суд также конфисковал оружие, использовавшееся в момент совершения преступления.

Отметим, что уголовное дело в отношении иных участников указанных событий находится на рассмотрении в Березовском городском суде.