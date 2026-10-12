14 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Экс-начальник управления физкультуры Чусовского округа не добился восстановления на работе

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Чусовского городского суда, который отказал бывшему начальнику Управления физической культуры и спорта Чусовского округа в восстановлении на работе. Об этом сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Экс-руководитель обратился в суд с иском к администрации округа, требуя признать распоряжение об увольнении незаконным, восстановить его на должности и взыскать зарплату за вынужденный прогул - более 50 тысяч рублей. Своё увольнение он считал неправомерным, утверждая, что нарушений антикоррупционного законодательства не допускал и личной заинтересованности не имел.

Суд установил, что мужчина занимал должность начальника Управления и должен был контролировать подведомственные учреждения, включая МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс". В феврале 2025 года прокуратура выявила, что директор этого учреждения не принял мер по урегулированию конфликта интересов, а начальник Управления, зная о ситуации, бездействовал.

По представлению прокуратуры он издал приказ об увольнении директора комплекса по коррупционному основанию, но позже изменил формулировку на увольнение по собственному желанию. Решением Чусовского городского суда этот приказ был признан незаконным, и суд обязал изменить формулировку на увольнение за непринятие мер по конфликту интересов. В марте 2025 года начальнику Управления объявили выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей, который он не оспорил.

В феврале 2026 года прокурор внёс представление главе администрации округа, указав, что руководитель Управления своими действиями освободил директора подведомственного учреждения от ответственности за коррупционный проступок. Спустя месяц его трудовой договор был расторгнут.

Чусовской городской суд 27 мая 2026 года в удовлетворении иска отказал. Пермский краевой суд согласился с этим решением, отметив, что вступившим в силу судебным актом установлен факт незаконных действий руководителя, направленных на освобождение подчинённого от ответственности, что само по себе является коррупционным правонарушением. Наличие или отсутствие личной заинтересованности значения не имеет, поскольку обязанность уволить носит императивный характер.

Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Теги: начальник управления физкультуры Чусовского округа, суд, восстановление в должности


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