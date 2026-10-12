Суд поручил ликвидировать "Азербайджан-Урал", возглавляемую ранее Шахином Шыхлински

Суд вынес решение о ликвидации Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал". Об этом в своих соцсетях объявил член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

По его словам, после ареста бывшего главы организации и экс-руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински, "Азербайджан-Урал" была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ.

"Логичное завершение преступной империи, выстроенной за два десятилетия Шахином Шыхлински под видом "общественно-полезной" деятельности во благо земляков-азербайджанцев. Самому Шыхлински теперь ни к чему ни бизнес, ни диаспора: впереди его ждет более чем 20-летнее отбывание в колонии строгого режима", - написал Чукреев.

Напомним, что в этом году Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински. Инцидент, о котором идет речь, произошел летом 2025 года. Сообщалось, что Мутвалы Шыхлински сбил на машине сотрудника спецслужб во время задержания его отца. Спустя две недели после этого сына главы азербайджанской диаспоры задержали уже самого и заключили под стражу.

Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале назначили 9 лет колонии строгого режима. Его сын Мутвалы получил 8 лет колонии общего режима.

Кроме того, ранее Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Шахину Шыхлински и другим членам азербайджанской диаспоры. Их признали виновными в убийстве и покушении на убийство в 2001 и 2010 годах и отправили за решетку.