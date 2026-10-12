Гейтс: В 2027-ом вырастет количество кибератак с использованием ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что в 2027 г. станет больше кибератак, совершённых с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

"Направление, в котором мы, вероятно, увидим наиболее резкие изменения в течение следующего года, это кибератаки", - сказал Гейтс в интервью каналу CNN.

Собеседник телеканала полагает, что главная опасность сейчас заключается не в том, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля, а в его использовании злоумышленниками, пишет РИА Новости.