В Кремле пояснили слова Трампа о смене власти на Украине

В Кремле высказались о позиции президента США Дональда Трампа относительно смены власти на Украине.

"Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берёт на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине нужен новый лидер.

"Я думаю, Украине нужен новый лидер, способный договариваться. Почему-то Зеленский никогда не идет на сделки", - сказал Дональд Трамп журналистам.

Президент США добавил, что Владимир Зеленский хочет "создавать проблемы для всего мира", нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. С Трампом согласился бизнесмен Илон Маск.