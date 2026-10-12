В России визовые центры Кипра возобновили приём документов

Визовые центры Кипра возобновили приём документов в России. Это случилось сегодня, 12 октября

Пока что сайты визовых центров Кипра работают некорректно. Главная страница и форма авторизации для онлайн-записи доступны, однако отдельные разделы открываются с ошибками. Туристам, которые не смогли подать документы из-за сбоя, заново записываться в визовый центр не нужно. Оператор BLS самостоятельно свяжется с заявителями по телефону или электронной почте и сообщит, как подать документы, сообщает ассоциация туроператоров России.

Напомним, 8 октября приём документов временно приостановили в шести городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стали технические неполадки в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге.