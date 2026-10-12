СК: Число подростков, совершивших диверсии, за год увеличилось вдвое

Число детей, совершивших преступления террористического характера, за год выросло более чем в два раза, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"За последние три года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Петренко, за шесть месяцев 2026 года в подобных преступлениях уличены 196 подростков, а за тот же период 2025 года - 88 несовершеннолетних. А в 2024 году за совершение терактов и диверсий к ответственности были привлечены 98 детей.

Ранее сообщалось, что двух 16-летних подростков приговорили к реальному сроку за поджог локомотива на станции Екатеринбург‑Сортировочный Свердловской железной дороги. По данным прокуратуры, несовершеннолетние получили инструкцию по интернету, согласившись совершить поджог за денежное вознаграждение.