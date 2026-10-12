В Прикамье во время обвала грунта погиб человек, двое пострадали

В Пермском крае при строительстве автомобильной дороги вблизи поселка Чупино в городе Березники произошло осыпание грунта. Погиб один человек, двое пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На место происшествия направлены силы и средства РСЧС 18 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - три человека личного состава и одна единица техники.

По данным СКР, работники организации выполняли работы по монтажу канализации. В траншее находились двое мужчин 1982 и 1989 года рождения и женщина 2002 года рождения. Погиб мужчина 1982 года рождения. Другой мужчина и женщина были госпитализированы. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователем следственного отдела по городу Березники регионального управления СК России проводится процессуальная проверка по факту происшествия. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.