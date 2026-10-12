В Польше усилили безопасность в школах: задержаны 117 подростков

В Польше усиливают меры безопасности в школах после трех вооруженных нападений, которые произошли с начала октября. За последние дни полиция задержала 117 подростков - их подозревают в ношении оружия или в том, что они угрожали одноклассникам и школам, пишет "Ъ".

Правоохранители проверили уже более 64 тысяч учебных заведений, в рейдах участвовали почти 40 тысяч полицейских. В итоге они зафиксировали 275 случаев, связанных с оружием или угрозами. У школьников изъяли 110 опасных предметов - среди них ножи, мачете, пневматические пистолеты и бутылки с бензином.

Министр внутренних дел Марцин Кервиньский заявил, что контроль будут держать на высоком уровне, в том числе следить за угрозами в интернете. Власти считают, что подростки иногда повторяют опасные поступки, вдохновляясь контентом в сети, - в правительстве связывают это с распространением "культа насилия" онлайн. Премьер‑министр Дональд Туск добавил, что нередко такие действия бывают спонтанными и происходят под влиянием того, что молодые люди видят в интернете.

Ранее в деревне Лещидул‑Новины возле города Вышкув 15‑летний подросток, раньше учившийся в местной школе, напал с ножом на сотрудников: сначала он ранил 37‑летнюю уборщицу - она скончалась, затем напал на директора и учительницу, которые пытались его остановить.