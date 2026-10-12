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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты утвердили отставку мэра Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов официально отправлен в отставку. Это решение сегодня утвердили депутаты городской думы.
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Сам мэр также присутствовал на заседании. Он заявил, что за последние годы город стал для него "по-настоящему родным" и пообещал и дальше отстаивать интересы уральской столицы.

Все 27 присутствовавших депутатов проголосовали за его отставку – решение было принято единогласно. Как заявила председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, оно будет направлено губернатору Свердловской области Денису Паслеру.

Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий главы Екатеринбурга в конце сентября. Это произошло после его избрания в Законодательное собрание Свердловской области.

Позже Орлов заявил, что собирается продолжить карьеру в политике и, возможно, начнет работу в Совете Федерации.

Теги: Орлов, депутаты, отставка, мэр, Екатеринбург


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