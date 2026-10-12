Проекты «Уралкалия» — лауреаты Международного кинофестиваля MineMovie — 2026  

12 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Проекты «Уралкалия» — лауреаты Международного кинофестиваля MineMovie — 2026  

На площадке Горного Форума МАЙНЕКС в Москве прошла церемония награждения лауреатов VIII Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2026.

Сразу четыре проекта «Уралкалия» получили награды фестиваля, сообщает пресс-служба компании.

В номинации «Лучший музыкальный фильм/клип» первое место занял клип «Шахтерский характер», второе — «Химия в нас». В номинации «Хроники горнодобычи» победил видеопроект «Неизвестное об известном» — серия роликов о важных событиях и неизвестных фактах, связанных с калийной отраслью и историей компании. Документальный фильм «Соликамск на ринге» занял второе место в номинации «Лучший фильм о социальных проектах». Он рассказывает об истории развития кикбоксинга в Соликамске и профессиональных спортсменах.

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Александр Прокин, генеральный продюсер Международного фестиваля MineMovie — 2026 отметил: "В этом году «Уралкалий» стал одним из открытий фестиваля и получил больше всех наград среди компаний — участников. Это хороший показатель качества проектов команды. Они получились разными по содержанию и подаче, но их объединяет внимание к героям, деталям и истории. Через свои фильмы и видеопроекты «Уралкалий» рассказывает об отрасли, ее людях и социальных инициативах так, что это интересно смотреть и тем, кто не связан с горным делом. Именно за такие работы, в которых есть и содержание, и сильная визуальная подача, компания заслуженно получила высокие оценки жюри".

Елена Беляева, начальник отдела информации управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалий» комментирует: "Для нас эти награды — оценка работы увлеченной команды, которая находит и рассказывает интересные истории. В наших проектах всегда есть герои — сотрудники компании, их дети, ветераны. Награды MineMovie— отличный стимул продолжать искать новые способы взаимодействия с аудиторией и экспериментировать с форматами. Благодарим жюри кинофестиваля за высокую оценку нашей работы, руководство компании за поддержку и наших сотрудников за отзывчивость и преданность своему делу".

Для справки. Международный кинофестиваль короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie проводится с 2019 года. Организаторы — Горный Форум МАЙНЕКС и Первый геологический канал.

Теги: уралкалий, международный фестиваль, горный форум майнекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети