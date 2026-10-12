Проекты «Уралкалия» — лауреаты Международного кинофестиваля MineMovie — 2026

На площадке Горного Форума МАЙНЕКС в Москве прошла церемония награждения лауреатов VIII Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2026.

Сразу четыре проекта «Уралкалия» получили награды фестиваля, сообщает пресс-служба компании.

В номинации «Лучший музыкальный фильм/клип» первое место занял клип «Шахтерский характер», второе — «Химия в нас». В номинации «Хроники горнодобычи» победил видеопроект «Неизвестное об известном» — серия роликов о важных событиях и неизвестных фактах, связанных с калийной отраслью и историей компании. Документальный фильм «Соликамск на ринге» занял второе место в номинации «Лучший фильм о социальных проектах». Он рассказывает об истории развития кикбоксинга в Соликамске и профессиональных спортсменах.





Александр Прокин, генеральный продюсер Международного фестиваля MineMovie — 2026 отметил: "В этом году «Уралкалий» стал одним из открытий фестиваля и получил больше всех наград среди компаний — участников. Это хороший показатель качества проектов команды. Они получились разными по содержанию и подаче, но их объединяет внимание к героям, деталям и истории. Через свои фильмы и видеопроекты «Уралкалий» рассказывает об отрасли, ее людях и социальных инициативах так, что это интересно смотреть и тем, кто не связан с горным делом. Именно за такие работы, в которых есть и содержание, и сильная визуальная подача, компания заслуженно получила высокие оценки жюри".

Елена Беляева, начальник отдела информации управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалий» комментирует: "Для нас эти награды — оценка работы увлеченной команды, которая находит и рассказывает интересные истории. В наших проектах всегда есть герои — сотрудники компании, их дети, ветераны. Награды MineMovie— отличный стимул продолжать искать новые способы взаимодействия с аудиторией и экспериментировать с форматами. Благодарим жюри кинофестиваля за высокую оценку нашей работы, руководство компании за поддержку и наших сотрудников за отзывчивость и преданность своему делу".

Для справки. Международный кинофестиваль короткометражных документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie проводится с 2019 года. Организаторы — Горный Форум МАЙНЕКС и Первый геологический канал.