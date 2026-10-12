Мадьяр: Венгрия не может быстро отказаться от российского газа

Венгрия не имеет возможности быстро отказаться от углеводородов из России, заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что намерен придерживаться прагматизма в диалоге с Москвой.

Мадьяр признал важность поиска запасных маршрутов поставок и планомерного снижения объемов закупаемых в России нефти и газа. При этом министр глава экономики и энергетики Иштван Капитань недавно заявил, что страна сможет полностью прекратить закупки российского газа к середине осени 2027 года. Будапешт не собирается аннулировать действующие соглашения с Россией по поставкам топлива, однако нацелен на их диверсификацию. В то же время слова Мадьяра могут означать, что процесс идет непросто.

Напомним, общеевропейский план предполагает полный запрет на ввоз сжиженного газа из России с начала 2027 года, трубопроводного — с октября 2027 года.

В сентябре во время встречи лидеров "Вышеградской четверки" в столице Словакии Мадьяр обратился к руководству ЕС с требованием выплатить компенсации за отказ от российских энергоносителей. По его словам, кризисы на Украине и Ближнем Востоке спровоцировали дефицит топлива в странах ЕС, в результате бюджеты стран не выдерживают возросших цен. Он ждет от ЕС конкретного ответа — сколько и когда Венгрии выделят денег.