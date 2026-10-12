"Яндекс": После атаки на дата-центры счета пользователей "Пэй" не пострадали

Руководитель финтех-направления "Яндекса" Дмитрий Пирогов высказался о восстановлении работы сервиса "Яндекс Пэй".

Утром 11 октября был повреждён ещё один дата-центр "Яндекса", дом сервисов. Из-за этого многие пользователи не могут проверить баланс "Яндекс Пэй", оплатить покупку или перевести свои деньги.

"Все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счёте хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна", - сказал Пирогов, слова которого приводит пресс-служба "Яндекса".

Команда продолжает восстанавливать сервисы и проверяет каждый шаг.

"Когда речь идёт о ваших деньгах, нам важно не просто вернуть "Яндекс Пэй" как можно скорее, но и убедиться, что всё работает надёжно. Мы пока не можем назвать точные сроки восстановления, но обещаем: не остановимся, пока не восстановим работу сервиса. Простите, что заставили вас переживать", - сказал Пирогов.