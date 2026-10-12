В Екатеринбурге арестовали 11 членов этнической банды "щипачей"

В Екатеринбурге силовики задержали 11 членов этнической организованной преступной группы. Им уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса и назначен арест.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанным вменяется хулиганство с применением насилия группой лиц по предварительному сговору и кража с причинением значительного ущерба, совершенная организованной группой. По версии следствия, обвиняемые, объединившись в устойчивую ОПГ и не являясь жителями Свердловской области, прибыли в Екатеринбург для краж в общественном транспорте и местах большого скопления людей.

"В преступную группу входили мужчины и женщины разного возраста, роль каждого из них в криминальном объединении была четко определена. Специализируясь на хищении имущества из одежды, сумок или другой ручной клади, находящихся при потерпевших, только за один день – 6 октября 2026 года – фигуранты в общественном транспорте Екатеринбурга совершили кражи мобильных телефонов на общую сумму свыше 230 тысяч рублей", - рассказали в СК.

Как было установлено, в тот же день банда применила насилие к пассажиру и кондуктору. В дальнейшем 11 активных участников ОПГ (6 мужчин и 5 девушек) были задержаны и по решению суда заключены под стражу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемых нашли в другом регионе.

"Чтобы вычислить и задержать членов организованной этнической преступной группы так называемых "гастролеров", 16 сыщикам уголовного розыска Екатеринбурга, ОБОП УУР свердловского Главка МВД и нашим коллегам из ФСБ пришлось выезжать в служебную командировку в Пермский край, где подозреваемые пытались "залечь на дно" на съемных квартирах. Свердловским силовикам оказали практическую помощь в этой спецоперации оперуполномоченные из ГУ МВД Перми и бойцы СОБРа пермской Росгвардии", - отметил полковник Горелых.

По его данным, двое из задержанных женщин находятся на различных сроках беременности.

"Среди доставленных в подразделение по борьбе с организованной преступностью находилась и дама по имени Эсмеральда. Предполагаемые участники ОПГ родом из Волгограда, города Люберцы Московской области, Рязани и Воронежского региона. Группа "гастролеров" подозревается не только в фактах хулиганства, но и в криминальных действиях, которые совершают преступники, известные в народе как "щипачи". В "час пик" члены группы женского пола, вне зависимости от беременности, заходили в общественный транспорт, создавали давку и под прикрытием этого похищали кошельки и сотовые телефоны. Если потерпевшие тут же это замечали, коллеги "щипачей" из числа мужчин оказывали "силовую поддержку", позволяя своим дамам ретироваться. Сколько всего карманных краж и иных преступлений на счету ОПГ, сыщики ОБОП УУР и следователи сейчас выясняют", - добавил Валерий Горелых.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.