Суд признал отца из Нижнего Тагила недостойным выплат за погибшего на СВО сына

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал отца бойца, погибшего на СВО, недостойным наследником соответствующих выплат. Иск подала мать солдата, заявив, что бывший супруг не выплачивал алименты и на какой-то промежуток времени даже был объявлен умершим.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в декабре 2025 года, после гибели сына, женщина обратилась в суд с требованием исключить экс-мужа из числа получателей предусмотренных законом выплат и наследников. По ее словам, после развода сын остался на ее полном содержании. В 1999 году суд взыскал с отца алименты, но тот долго уклонялся от их выплаты. В 2005 году его объявили в розыск из-за задолженности по алиментам, в 2006 году его признали безвестно отсутствующим, а в 2013 году суд и вовсе объявил его умершим, однако впоследствии это решение было отменено.

Сам же ответчик заявил, что периодически общался с маленьким сыном, покупал ему вещи, но жена якобы стала этому препятствовать. Ну а алименты он выплачивал по мере возможности.



Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что отец много лет не исполнял родительские обязанности: он не знал, в какой школе и как учился его сын, не интересовался состоянием здоровья и его интересами. При этом, доказательств того, что мать препятствовала общению, представлено не было. Отец также не обращался в суд для определения порядка общения с ребенком.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме: признал отсутствие у отца права на все меры государственной поддержки, пособия и страховые выплаты в связи с гибелью сына, а также признал его недостойным наследником и отстранил от наследования. Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменения