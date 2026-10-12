В Нижневартовске мусоровоз влетел на территорию детского сада "Ромашка"

В Нижневартовске мусоровоз влетел на территорию детского сада "Ромашка", передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает N1, инцидент произошел 10 октября. У машины отказали тормоза. Зацепив фонарный столб, она пробила ограду садика.

Сообщается, что остановить многотонный автомобиль смогла береза - она приняла основной удар и не дала мусоровозу врезаться в здание. Детей в детском саду в этот момент не было. Ворота оперативно восстановили.

В группе "ЧП Нижневартовск" сообщается, что у водителя, предварительно, случился сердечный приступ, после чего машина потеряла управление и ехала бесконтрольно.