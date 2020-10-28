Пермский краевой суд вновь рассмотрит дело бывшего исполнительного директора пермского машзавода имени Дзержинского

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске вернул на новое апелляционное рассмотрение Пермского краевого суда уголовное дело экс-исполнительного директора пермского оборонного завода имени Дзержинского Егора Заворохина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Соответствующую жалобу на приговор, согласно базе данных суда, подал 30 июля адвокат Заворохина. Сегодня суд принял соответствующее решение.

Напомним, Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб.. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников.

Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.. В картотеке дела на сайте Дзержинского райсуда Перми говорится, что бывший исполнительный директор завода обжаловал приговор. Пока материалы в краевую инстанцию не поступали.