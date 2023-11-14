ЗиД подал второй иск о банкротстве пермского бизнесмена Владислава Шинкевича

Машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) подал второй иск о банкротстве пермского бизнесмена Владислава Шинкевича. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение дела назначено на 29 января 2024 г. Ранее предприятие уже пыталось признать Шинкевича банкротом, однако выяснилось, что тот зарегистрирован в Москве. Также ЗиД банкротит бизнесмена Дмитрия Пудкова.

Напомним, бизнесмен Владислав Шинкевич вместе с прежними руководителями предприятия Евгением Лысовым и Денисом Бронниковым являлся фигурантом уголовного дела о хищениях на ЗиДе.

В зависимости от роли каждого, они обвинялись в присвоении в особо крупном размере организованной группой, легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере организованной группой, мошенничестве в особо крупном размере, сокрытии имущества при признаках банкротства.

По версии следствия, основная часть преступлений была совершена ими в 2007–2009 годах. Фигуранты выставили на торги имущественные комплексы двух промышленных площадок завода, №3 и №5, а также ведомственный стадион "Дзержинец". В итоге промплощадки были проданы по заниженным ценам и без фактической оплаты структурам, которые контролировали предполагаемые злоумышленники. Позже сделки по продаже площадок были признаны недействительными. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых оценивалась в один миллиард рублей.

Пока дело рассматривалось в суде, у подсудимых истек срок давности привлечения к ответственности — 10 лет. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности не исключает обязанности по возмещению ущерба потерпевшей стороне и на предприятии заявили о намерении взыскивать ущерб в рамках гражданского процесса.

Бизнесмен Дмитрий Пудков являлся фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной "Автобазы" Перми. В 2014 году для ее покупки использовались средства ЗиДа.