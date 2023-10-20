ЗиД банкротит пермских бизнесменов, фигурантов уголовных дел о растрате

"Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (ЗиД) подал в суд исковые заявления о банкротстве бизнесменов Дмитрия Пудкова и Владислава Шинкевича, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, соответствующее решение ранее было принято на собрании кредиторов 28 июля. Заявления зарегистрированы арбитражем 19 октября. Сумма исковых требований не указана.

Ранее бизнесмен Владислав Шинкевич вместе с прежними руководителями предприятия Евгением Лысовым и Денисом Бронниковым являлся фигурантом уголовного дела о хищениях на ЗиДе.

В зависимости от роли каждого, они обвинялись в присвоении в особо крупном размере организованной группой, легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере организованной группой, мошенничестве в особо крупном размере, сокрытии имущества при признаках банкротства.

По версии следствия, основная часть преступлений была совершена ими в 2007–2009 годах. Фигуранты выставили на торги имущественные комплексы двух промышленных площадок завода, №3 и №5, а также ведомственный стадион "Дзержинец". В итоге промплощадки были проданы по заниженным ценам и без фактической оплаты структурам, которые контролировали предполагаемые злоумышленники. Позже сделки по продаже площадок были признаны недействительными. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых оценивалась в один миллиард рублей.

Пока дело рассматривалось в суде, у подсудимых истек срок давности привлечения к ответственности — 10 лет. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности не исключает обязанности по возмещению ущерба потерпевшей стороне и на предприятии заявили о намерении взыскивать ущерб в рамках гражданского процесса.

В настоящий момент, согласно информации, размещенной в базе данных исполнительных производств, у Владислава Шинкевича - имеются судебные задолженности, из которых самая большая - 357,1 млн руб., взысканная в пользу ЗиДа.

Бизнесмен Дмитрий Пудков являлся фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной "Автобазы" Перми. В 2014 году для ее покупки использовались средства ЗиДа.