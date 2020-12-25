Пермский краевой суд изменил приговор бывшему исполнительному директору ЗиДа

Пермский краевой суд изменил приговор экс-исполнительному директору пермского оборонного завода имени Дзержинского Егору Заворохину, предпринимателям Денису и Максиму Овчинниковым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Инстанция переквалифицировала действия с "Присвоения или растраты в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору" на пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает "Ъ-Прикамье". Из квалификации действий Заворохина исключён признак совершения преступления в составе группы. В итоге наказание каждому из них краевой суд снизил на шесть месяцев.

Напомним, Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников. Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.