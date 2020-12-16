Пермский краевой суд начал новое рассмотрение дела бывшего исполнительного директора пермского машзавода имени Дзержинского

Сегодня Пермский краевой суд начал новое апелляционное рассмотрение уголовного дела экс-исполнительного директора пермского оборонного завода имени Дзержинского Егора Заворохина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно материалам картотеки инстанции, заседание началось в 11.15.

Напомним, Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников. Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.