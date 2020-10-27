Гособвинение просит для экс-главы Челябинска Тефтелева 6,5 лет колонии со штрафом в 75 млн рублей

Государственный обвинитель просит 6,5 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 75 млн рублей для экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня в Центральном районном суде проходят прения сторон по уголовному делу бывшего чиновник. В прениях выступила сторона обвинения. Гособвинитель попросил признать обвиняемого виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 75 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.

В настоящий момент в прениях выступает сторона защиты.

Судебное заседание по уголовному делу проходит без СМИ и слушателей. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

8 октября на заседании по делу Тефтелева было озвучено обвинительное заключение и его показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, экс-директора ЮУ "КЖСИ" Натальи Салеевой, главы Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.