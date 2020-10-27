27 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
хоккей, ХК Автомобилист, лось (2017) | Фото: Ульяна Темлякова

ХК "Автомобилист" вернет деньги болельщикам за матчи, которые пройдут без зрителей

В хоккейном клубе "Автомобилист" пообещали вернуть деньги болельщикам за все матчи, которые пройдут без зрителей.
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Напомним, 26 октября вышел указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о новых ограничениях из-за коронавируса, согласно которому проведение "спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа" возможно только без зрителей. Под эту категорию попадают и матчи Континентальной хоккейной лиги.

"К нашему глубокому сожалению, дальнейшие домашние матчи "Автомобилиста" в розыгрыше КХЛ пройдут при пустых трибунах (до изменения положений указа губернатора). Вопрос о возмещении расходов владельцам абонементов за матчи, которые не удалось посмотреть воочию, будет решаться клубом по окончании сезона – когда станет точно известно общее количество матчей, прошедших без зрителей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды.

Там отметили, что клуб разработает несколько вариантов возмещения расходов болельщикам. Вся информация будет размещена на официальных ресурсах "Автомобилиста".

Напомним, ранее из-за коронавируса была отменена игра екатеринбургской команды с финским "Йокеритом".

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ХК "Автомобилист" вернет деньги болельщикам за матчи, которые пройдут без зрителей

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Теги: Автомобилист, болельщики, абонементы



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