26 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавируса и продлили каникулы школьникам

В Свердловской области изменен порядок посещения массовых мероприятий. Причиной стало распространение коронавируса в регионе.
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Как сообщили Накануне.RU в областном оперативном штабе по профилактике COVID-19, соответствующий указ сегодня подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ вступит в силу с завтрашнего дня, 27 октября. Теперь, согласно указу, все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей. Официальные, организуемые госорганами, культурные, проводимые в спортивных сооружениях, а также физкультурные и спортивные мероприятия на открытых площадках будут по-прежнему проходить с 50-процентной зрительской наполненностью.

Кроме этого, органам местного самоуправления Свердловской области рекомендовано увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней. А вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 27 октября перейти в режим использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Наконец, самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлена в регионе еще на две недели – до 9 ноября.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале был зарегистрирован еще 281 случай заболевания COVID-19. Таким образом, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией свердловчан за весь период составляет 34 тыс. 782, при этом 26 тыс. 763 человека уже излечились от болезни.

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В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавируса и продлили каникулы школьникам

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Теги: коронавирус, ограничения, Куйвашев, оперштаб



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