Матч между "Йокеритом" и "Автомобилистом" отменен из-за коронавируса в финской команде

Сегодняшний матч Континентальной хоккейной лиги между финским "Йокеритом" и екатеринбургским "Автомобилистом" отменен. Об этом Накануне.RU сообщили в КХЛ и подтвердили в пресс-службе "Автомобилиста".

Как говорится в официальном сообщении лиги, после возвращения с выезда "Йокерит" прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была немедленно отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей.

В результате в КХЛ приняли решение об отмене матчей "Йокерит" – "Автомобилист" (26 октября) и "Йокерит" – "Витязь" (28 октября). О решениях по техническим результатам данных матчей лига сообщит дополнительно.

Отметим, перед началом сезона вспышка коронавируса произошла и в "Автомобилисте". Болели игроки команды и главный тренер Билл Питерс.