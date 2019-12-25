Куйвашев пообещал к Универсиаде-2023 удобный транспорт, но не новое метро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что к Универсиаде-2023 по городу будет удобно перемещаться каждому, однако вторую линию метрополитена к этому времени построить не успеют, передает корреспондент Накануне.RU.

"К Универсиаде вторую ветку метро построить точно не успеем. Но мы уже потратили достаточно на разработку предпроектную. Когда будет готов сам проект, я сообщу о сроках. Конечно, решением транспортной проблемы всегда нужно заниматься. Город не стоит на месте. Однако, нужно заниматься и наземным транспортом, и к Универсиаде-2023 мы сделаем так, чтобы по городу было удобно перемещаться каждому", - заявил он.

Напомним, в ходе традиционной большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проработки вопроса строительства новой линии метро в уральской столице совместно с федеральными и областными властями. "Поработаем с региональными властями", - сказал он.