Высокинский о словах Путина: мэрия готовит презентацию проекта второй ветки метро в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал заявление Владимира Путина о строительстве второй ветки городского метрополитена.

В четверг, отвечая на вопросы в ходе традиционной большой пресс-конференции, президент РФ заявил о необходимости проработки вопроса строительства новой линии метро в уральской столице совместно с федеральными и областными властями.

Александр Высокинский подтвердил, что работа идет.

"Мы продолжаем проектные разработки и готовим презентацию, чтобы рассчитывать на софинансирование из вышестоящих уровней, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой", - заявил мэр и добавил, что строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава столицы Урала уже подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для трассировки второй линии метрополитена, от станции "Янтарная" до станции "Каменные палатки", с размещением депо в районе озера Малый Шарташ.

Напомним, также заявление Путина о второй ветке метро прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.