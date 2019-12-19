05 Октября 2020
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метро, платформа, вагон, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

Свердловским властям придется поработать. Путин оценил перспективы метро в Екатеринбурге

Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал по просьбе екатеринбуржской журналистки вопрос строительства второй ветки метро в уральской столице.

Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, метро, метрополитен(2017)|Фото: Накануне.RU

"Екатеринбург очень быстро развивается, что такой вид транспорта как метро будет в этом городе востребованным. Реализация таких проектов без поддержки на федеральном уровне, только силами региональных властей – невозможна", – констатировал президент и добавил: "Надо поработать с региональными властями. Поработаем!".

открытие станции метро Чкаловская, Куйвашев(2012)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что ранее городские власти неоднократно заявляли, что строительство метро за счет муниципального или даже областного бюджета – проект нереальный. Хотя на подготовку строительства второй ветки выделяются деньги.

Полпред президента в Уральском округе Николай Цуканов, напомним, еще летом этого года говорил, что президент поддерживает продолжение строительства метро в Екатеринбурге. В кулуарах молодежного окружного форума "Утро" он отмечал: "Есть уверенность в том, что метро должно быть в Екатеринбурге, есть понимание городских властей, чтобы метро появилось, нужно сделать определенную работу – финансово-экономическое обоснование, проектную документацию, и тогда, я в этом убежден, я это знаю, можно обращаться в Правительство РФ за поддержкой".

Людмила Бабушкина, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Он акцентировал необходимость серьезной проработки проекта со стороны свердловских властей: "Я точно знаю, что президент эту идею поддержал, председатель Правительства поддержал, а дальше региональным властям нужно интенсивно в ежедневном режиме готовить документацию и работать с федеральным Правительством".

При этом, Николай Цуканов обещал, что полпредство готово "оказывать всестороннюю поддержку".

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Свердловским властям придется поработать. Путин оценил перспективы метро в Екатеринбурге

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Теги: екатеринбургское метро, строительство второй ветки, владимир путин, финансирование



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