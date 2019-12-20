Куйвашев пообещал приложить все усилия по строительству второй ветки метро после заявлений Путина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поблагодарил Владимира Путина за готовность поддержать реализацию проекта по строительству второй ветки Екатеринбургского метрополитена.

Напомним, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной большой пресс-конференции, президент РФ заявил о необходимости проработки вопроса строительства новой линии метро в уральской столице совместно с федеральными и областными властями.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Куйвашев отметил, что сегодня ведется ее проектирование за счет средств областного и местного бюджетов, и власти неоднократно обращались за поддержкой в реализации проекта на федеральный уровень. Губернатор поблагодарил президента за готовность оказать ее.

"Такой транспорт нам сегодня действительно необходим, мы приложим все усилия к тому, чтобы новая линия метрополитена из нашей общей мечты стала реальностью", - пообещал глава региона.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в мэрии заявили, что жители Екатеринбурга все больше пересаживаются на общественный транспорт.