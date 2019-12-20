Куйвашев пообещал приложить все усилия по строительству второй ветки метро после заявлений Путина

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В России
форум Дорога 2019, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев пообещал приложить все усилия по строительству второй ветки метро после заявлений Путина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поблагодарил Владимира Путина за готовность поддержать реализацию проекта по строительству второй ветки Екатеринбургского метрополитена.
Читайте также:

Напомним, отвечая на вопросы журналистов в ходе традиционной большой пресс-конференции, президент РФ заявил о необходимости проработки вопроса строительства новой линии метро в уральской столице совместно с федеральными и областными властями.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Куйвашев отметил, что сегодня ведется ее проектирование за счет средств областного и местного бюджетов, и власти неоднократно обращались за поддержкой в реализации проекта на федеральный уровень. Губернатор поблагодарил президента за готовность оказать ее.

"Такой транспорт нам сегодня действительно необходим, мы приложим все усилия к тому, чтобы новая линия метрополитена из нашей общей мечты стала реальностью", - пообещал глава региона.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в мэрии заявили, что жители Екатеринбурга все больше пересаживаются на общественный транспорт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев пообещал приложить все усилия по строительству второй ветки метро после заявлений Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, метро, Путин, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 10:10 Мск Несмотря на поддержку Путина: новый вице-премьер назвал метро в Екатеринбурге "нецелесообразным"
Ранее 25.12.2019 11:08 Мск Куйвашев пообещал к Универсиаде-2023 удобный транспорт, но не новое метро
Ранее 20.12.2019 10:41 Мск Высокинский о словах Путина: мэрия готовит презентацию проекта второй ветки метро в Екатеринбурге

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2019 16:10 Мск Свердловским властям придется поработать. Путин оценил перспективы метро в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети