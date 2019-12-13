В Екатеринбурге задержан организатор убийства арбитражного управляющего, которого запытали до смерти

В Екатеринбурге задержан предполагаемый организатор убийства арбитражного управляющего Владимира Яшина.

Напомним, ранее мужчина пропал без вести. Позднее его тело с признаками криминальной смерти нашли в Орджоникидзевском районе города. Возбуждено уголовное дело.

Как пишет издание "Вечерние ведомости" со ссылкой на источники в силовых структурах, в организации похищения, пыток и убийства Яшина подозревается некий Алексей Марков, который ранее отбывал наказание с одним трех других задержанных по делу – Юрием Мусохрановым. По информации издания, злоумышленники, зная, что Яшин является подсудимым по делу о мошенничестве, решили, что деньги у него есть, а в полицию он обращаться не станет.

"По предварительной информации, группа из четырех человек, лидером которой и является Марков, похитили Яшина, отвезли его на съемную квартиру и долго пытали. Таким образом похитители пытались выбить крупную сумму денег, однако арбитражному управляющему стало плохо после очередной пытки, а реанимировать Яшина преступники не стали. Тело уже убитого юриста просто выбросили из машины на обочине", - пишут "Вечерние ведомости".

По данным издания, сейчас трое подозреваемых – Магафур Султанов, Василий Паршин и Юрий Мусохранов по решению Орджоникидзевского районного суда находятся под арестом до 5 февраля. Об избрании меры пресечения для Маркова пока неизвестно.