Похитителю арбитражного управляющего в Екатеринбурге снова отказали в УДО

Свердловский областной суд отказал в УДО Алексею Маркову-Боброву, осужденному за похищение арбитражного управляющего Владимира Яшина.

Яшин пропал в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге. В начале декабря его труп был обнаружен в районе поселка Садовый. Расследование показало, что мужчина стал жертвой злоумышленников, среди которых был Марков-Бобров. Яшина похитили, избили и держали в гаражном боксе, требуя передать векселя на крупную сумму. Завладев ключами от квартиры управляющего, преступники похитили платежные документы на сумму около 25 млн рублей, а также около 2 млн рублей с банковской карты. Затем Яшина высадили в поселке, где наутро был обнаружен его труп.

В июне 2022 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Алексею Маркову-Боброву 7,5 лет колонии строгого режима. Стоит отметить, что изначально он был осужден на 9,5 лет строгого режима. Его защита подала апелляцию, после чего дело направили на новое рассмотрение.

В январе 2025 года Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство и постановил освободить Маркова-Боброва из колонии условно-досрочно на срок 2 года 4 месяца и 16 дней. Однако с этим решением не согласился прокурор, обжаловавший его в Свердловском облсуде.

Тогда адвокат подал апелляционную жалобу, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.