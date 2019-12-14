У задержанных за убийство арбитражного управляющего в Екатеринбурге изъяли оружие и муляжи денег

Следственный комитет и полиция впервые выступили с официальным заявлением по нашумевшему убийству арбитражного управляющего Владимира Яшина в Екатеринбурге.

Напомним, ранее мужчина пропал без вести. Его тело с признаками криминальной смерти нашли в Орджоникидзевском районе города.

Было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что задержан предполагаемый организатор расправы над Яшиным и непосредственные исполнители.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, по делу задержаны четверо ранее судимых местных жителей, им уже предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого. Как удалось выяснить следователям, в ноябре 2019 года один из обвиняемых решил организовать похищение арбитражного управляющего с целью завладения чужим имуществом и денежными средствами. Для этого организатор обратился к ранее знакомому по местам лишения свободы 50-летнему мужчине, которому предложил совершить похищение. Тот согласился и привлек к этому еще двух жителей Екатеринбурга.

Получив от организатора необходимые сведения о Владимире Яшине, в том числе его фото, злоумышленники разработали план похищения. В итоге днем 28 ноября у одного из домов по улице Белинского управляющий был похищен, после чего его несколько дней возили по различным адресам в Екатеринбурге, избивая руками и ногами. В результате нанесенных травм мужчина скончался. После сообщники избавились от тела погибшего, бросив его на участке местности возле дома по улице Глинная, где его нашли местные жители.

Подельникам удалось завладеть крупной денежной суммой и ценными бумагами, находившимися у Яшина. Точный ущерб в настоящее время устанавливается. Трое фигурантов (непосредственные похитители) уже заключены под стражу. В самое ближайшее время вопрос о мере пресечения будет решен и для предполагаемого организатора. Расследование дела продолжается.

А вот как эту ситуацию прокомментировал глава пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых.

"Выявили и задержали трех непосредственных исполнителей и организатора преступления сотрудники полиции из управления уголовного розыска ОП-14, их коллеги из областного и городского управлений внутренних дел и сыщики ОБОП при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии. Всего над раскрытием преступления работало порядка 15 оперуполномоченных под руководством врио начальника УУР Главка, полковника Алексея Искоренкова. Чтобы преступление не осталось безнаказанным, а лица, его совершившие, не смогли "залечь на дно", представителям МВД и СК понадобилось семь суток", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, все исполнители ранее неоднократно судимы, в том числе, за разбой и убийство, а один из фигурантов известен в криминальной среде по прозвищу "Мохра".

"Брали подозреваемых по месту их жительства - в Дегтярске и Екатеринбурге. Полицейские обнаружили и изъяли маску, пневматический пистолет, муляжи денежных средств, всевозможные отмычки, госномера от нескольких машин и электрошокер. Все эти вещдоки уже переданы следствию. В настоящее время подозреваемые изолированы от общества и проверяются сыщиками на причастность к иным ранее совершенным тяжким и особо тяжким преступлениям", - заключил Валерий Горелых.