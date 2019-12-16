В Екатеринбурге арестован предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге арестован предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал предполагаемого организатора похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина.
Читайте также:

Напомним, ранее мужчина пропал без вести. Его тело с признаками криминальной смерти нашли в Орджоникидзевском районе города.

Было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что задержаны предполагаемый организатор расправы над Яшиным и непосредственные исполнители.

В выходные суд избрал меру пресечения последнему из задержанных - возможному организатору. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Алексей Марков-Бобров заключен под стражу до 5 февраля 2020 года. Ему уже предъявлено обвинение.

Ранее были арестованы остальные фигуранты данного дела.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге арестован предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Яшин, похищение, убийство, организатор, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2020 14:24 Мск Суд оставил под арестом организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге
Ранее 19.12.2019 14:43 Мск Предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге не сумел обжаловать арест

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.12.2019 09:03 Мск У задержанных за убийство арбитражного управляющего в Екатеринбурге изъяли оружие и муляжи денег
Ранее 13.12.2019 14:36 Мск В Екатеринбурге задержан организатор убийства арбитражного управляющего, которого запытали до смерти
Ранее 06.12.2019 08:40 Мск В Екатеринбурге убит арбитражный управляющий: с ним могли расправиться из-за его деятельности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети