В Екатеринбурге арестован предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал предполагаемого организатора похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина.

Напомним, ранее мужчина пропал без вести. Его тело с признаками криминальной смерти нашли в Орджоникидзевском районе города.

Было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что задержаны предполагаемый организатор расправы над Яшиным и непосредственные исполнители.

В выходные суд избрал меру пресечения последнему из задержанных - возможному организатору. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Алексей Марков-Бобров заключен под стражу до 5 февраля 2020 года. Ему уже предъявлено обвинение.

Ранее были арестованы остальные фигуранты данного дела.