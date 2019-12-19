Предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге не сумел обжаловать арест
Свердловский областной суд оставил под арестом Алексея Маркова-Боброва, обвиняемого в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина в Екатеринбурге.
Напомним, ранее Орджоникидзевский районный суд избрал тому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако это решение было обжаловано стороной защиты.
Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по итогам апелляционного рассмотрения жалоба оставлена без удовлетворения и постановление вступило в законную силу. Марков-Бобров побудет под стражей до 5 февраля 2020 года.
Напомним, арбитражный управляющий Владимир Яшин пропал без вести. В дальнейшем его нашли убитым, было возбуждено уголовное дело.
Вскоре были задержаны предполагаемый организатор расправы над Яшиным и непосредственные исполнители. Сейчас все они арестованы.