Предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге не сумел обжаловать арест

Свердловский областной суд оставил под арестом Алексея Маркова-Боброва, обвиняемого в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина в Екатеринбурге.

Напомним, ранее Орджоникидзевский районный суд избрал тому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако это решение было обжаловано стороной защиты.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по итогам апелляционного рассмотрения жалоба оставлена без удовлетворения и постановление вступило в законную силу. Марков-Бобров побудет под стражей до 5 февраля 2020 года.

Напомним, арбитражный управляющий Владимир Яшин пропал без вести. В дальнейшем его нашли убитым, было возбуждено уголовное дело.

Вскоре были задержаны предполагаемый организатор расправы над Яшиным и непосредственные исполнители. Сейчас все они арестованы.