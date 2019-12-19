05 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге не сумел обжаловать арест

Свердловский областной суд оставил под арестом Алексея Маркова-Боброва, обвиняемого в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина в Екатеринбурге.

Напомним, ранее Орджоникидзевский районный суд избрал тому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако это решение было обжаловано стороной защиты.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по итогам апелляционного рассмотрения жалоба оставлена без удовлетворения и постановление вступило в законную силу. Марков-Бобров побудет под стражей до 5 февраля 2020 года.

Напомним, арбитражный управляющий Владимир Яшин пропал без вести. В дальнейшем его нашли убитым, было возбуждено уголовное дело.

Вскоре были задержаны предполагаемый организатор расправы над Яшиным и непосредственные исполнители. Сейчас все они арестованы.

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Предполагаемый организатор похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге не сумел обжаловать арест

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Теги: Яшин, организатор, суд, арест



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2020 14:24 Мск Суд оставил под арестом организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге

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