Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной украинскими военными в Керченском проливе.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, трибунал планируется весной 2020 года, сообщает РИА Новости.

Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты, рассказал Молохов.

Представитель Крыма отметил, что трибунал не заменит официальный судебный процесс, но повлияет на общественное мнение западных стран в пользу России.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков задержали за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России.

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна. В Кремле заявляли, что судьбу задержанных украинских моряков решит суд.

В итоге военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.

Отметим, что на Украине было заведено уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко по делу о провокации в Керченском проливе, на которую он пошел с целью ввести военное положение перед президентскими выборами. Позже Генпрокуратура Украина остановила все дела по Порошенко, сообщал экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов.